إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل..اعرف السبب

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية لمحاكمته بتهم الفساد، بعد رفض طلبه إلغاء شهادته.

وأوضحت هيئة البث عن مصدر أمني أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو وكاتس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المحكمة رفضت للمرة الثانية طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته لأسبوعين في قضايا الفساد.

وقبل وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

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