للمرة الأولى، حماس تسلم إسرائيل 3 جثث ضمن صفقة تبادل الأسرى

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تسليم 6 آخرين من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكدت التقارير الإعلامية اليوم الخميس، أن عملية تبادل الأسرى ستتضمن تسليم 3 جثامين إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ بداية عمليات تبادل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال.

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وفي وقت سابق من اليوم، كشفت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.

من جهتها، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن البدء في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، أمس الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي

كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ "المشحونة" جرت مؤخرا بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولم يعلن عنها ناقشا خلالها الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسئول إسرائيلي كبير مطلع على فحوى المكالمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، القول إن البابا فرانسيس شدد لهرتسوغ أنه "ممنوع الرد على الرعب بالرعب".

وقالت واشنطن بوست: إن المسئول الإسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة حساسة، مشيرة إلى أن كلمات البابا جاءت ردا على حديث الرئيس الإسرائيلي الذي كان يصف الرعب الذي أصاب بلاده من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال المكالمة.