رئيس النواب: ثورة 30 يونيو كانت صيحة وعي ملايين المصريين

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو.

احتفال مصر بمناسبة ثورة 30 يونيو

وقال رئيس النواب: تحتفل مصر اليــوم بالذكــرى الثانيــة عشرة لثورة الثلاثيــن من يونيو المجيدة، وفي هذا المقام نقف بكل فخر واعتزاز، لنستحضر ملحمة شعبٍ أبى أن يُكسر، وأراد أن تُكتب كلمته بمداد العـــــزة والكرامـــة. إنـــها ثـــــورة سطّــر فيهــا المصـــريـون بإرادتهم الحــرة وشجاعتهــم النــادرة فصـــلًا جديــدًا من تاريــخ الوطــن، أعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل، ورسموا خارطة الطريق التي تعكس ضمير الأمة وتطلعاتها الحقيقية نحو الحرية والتنمية والازدهار.

الشعب المصري قادر على حماية هويته

وأشار إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة ليس مجرد استرجاع لأحداث تاريخية، بل هو تأكيد متجـدد علــى معانــي الانتماء، وعلى قدرة الشعب المصري على حماية هويته، وصون مقدراته، والتمسك بمــصــــيـره فــي وجـــه مــن حاولــوا العــبــث بمستقبـــلـــه، أو النيل من وحدته.

ثورة الثلاثين من يونيو كانت صيحة وعي من ملايين المصريين

وأكد رئيس مجلس النواب، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت صيحة وعي من ملايين المصريين الذين خرجوا ليعلنوا للعالم أجمع أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون.

وقال رئيس النواب: ولن ننسى ــ ولن تنسى الأجيال القادمة ــ دور جيشنا العظيــم، درع الوطـــن وسيفـــه، الــذى انحــاز لإرادة الشعــب، ووقف شامخًا كعادته، مؤمنًا بأن كرامة مصر من كرامة شعبها، وحريتها من حرية أبنائها، لقد قـــدّم رجـــال القـوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليــا، فتحيــة إعـــزاز وتقــديــر لهؤلاء الأبطال، الذين كـــــانوا ــ ومـــازالوا ــ سندًا لهــذا الــشـــــعـــب، وحــصــنًا منيــعًا لهذا الوطن.

وتوجّه بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة فى لحظة فارقة، وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين.

كما هنأ شعب مصر العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود، والذى يستحق منا كل تقدير وتحية، سائلا الله العلــى القديـــر أن يحفــظ مصر وشعبها، وأن تظل رايتها خفاقة بالعزة والكرامة، راسية على دعائم الأمن والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.