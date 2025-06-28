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سياسة

انطلاق الصالون الثقافي لحزب مصر أكتوبر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

جانب من الصالون،
جانب من الصالون، فيتو

انطلق الصالون الثقافى لحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، وذلك في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

 

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

 

ويشارك في الصالون الثقافي، النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء وكوادر وقيادات الحزب وأمناء الأمانات النوعية المركزية للحزب.

من جانبه، أعرب النائب محمد عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في هذا الصالون الثقافي، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تكون فيها امرأة على رأس الحزب.

وأوضح أن الحزب يمارس العمل السياسي بشكل فعال، لديه آراء وتوجهات واضحة، ويتابع الأمور عن كثب.

وكشف النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل شهادته عن ثورة 30 يونيو العظيمة وكيف ساهمت تمرد في حشد المصريين.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي لحزب مصر أكتوبر، اليوم، بحضور الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، وعدد من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، والمقامة في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

كما تحدث "عبدالعزيز" حول تفاصيل ثورة 30 يونيو، وكواليس إطلاق حملة تمرد لجمع توقعات لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكشف "عبد العزيز" في شهادته، عن محاولات الاغتيال التي كان يتعرض لها أعضاء الحملة بمجرد استجابة الشارع لها، وكيف تفاعلت أطياف الشعب مع الحملة منذ لحظتها الأولي.

 

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