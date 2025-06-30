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أخبار مصر

السيسي: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية توحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 يونيو شكلت ملحمة وطنية توحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب.

وهنأ الرئيس  السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو. 
 

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