طريقة عمل الزلابية، خطوات سهلة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الزلابية، الزلابية من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن كرات هشة ومقرمشة تقدم مع العسل أو الشيكولاتة.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون العجينة ناجحة وبالتالى تكون الزلابية منتفخة وهشة وبمذاق لا يقاوم.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:-

لتحضير عجينة الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 و1/2 كوب ماء دافئ (تقريبا حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري لمزيد من القرمشة)

زيت للقلي

لتحضير الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الزلابية:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي.

اتركيه يغلي 2-3 دقائق أخرى، ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر إذا رغبت.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تمامًا قبل استخدامه.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والنشا والسكر والملح والخميرة جيدا.

أضيفي الماء تدريجيا مع الخلط حتى تحصلي على عجينة لينة وسائلة قليلا.

أضيفي الخل واخلطي جيدا.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

سخني كمية وفيرة من الزيت في قدر عميق.

بللي ملعقة صغيرة بالقليل من الزيت أو الماء، وخذي بها كمية صغيرة من العجينة واسقطيها في الزيت الساخن.

كرري العملية حتى تمتلئ المقلاة (لا تزدحميها كثيرا).

قلبي الزلابية باستمرار حتى تحمر وتصبح ذهبية ومقرمشة.

اخرجيها على ورق مطبخ ثم ضعيها فورا في الشربات البارد لمدة دقيقة ثم صفيها.

رشي سكر بودرة أو قرفة بدلا من الشربات.

أو اغمسيها في شيكولاتة مذابة أو عسل نحل.

أو قدميها مع الآيس كريم كحلوى مبتكرة.

ملحوظة استخدام النشا يعطي الزلابية قوام هش ومقرمش.

يجب التأكد من سخونة الزيت قبل القلي للحصول على نتيجة مثالية.

استخدام الشربات البارد مع الزلابية الساخنة سر القرمشة.

طريقة عمل الزلابية

ولعمل صوابع زينب

مكونات عمل صوابع زينب:-

كوب سميد

نصف كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة سكر

ثلث كوب ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

القليل من ماء الورد

للشربات

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل صوابع زينب:-

يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

يفرك الخليط مع الزيت.

يضاف الماء وماء الورد تدريجيا ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء.

تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة.

تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد.

وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي.

تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع.

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع. لعمل الشربات، تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تمامًا.

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