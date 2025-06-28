السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل محل ملابس في حلوان

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل ملابس بأحد العقارات السكنية بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق محل ملابس بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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