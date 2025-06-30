الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من ساني بعد الظهور الأخير مع بايرن ميونخ

ساني
ساني

مونديال الأندية، علق ليروي ساني على خوضه مباراته الأخيرة بقميص نادي بايرن ميونخ مساء أمس الأحد، في الفوز على فلامنجو بنتيجة (4-2) في ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وانضم ساني لصفوف جالطة سراي التركي بالفعل، لكن عقده ينتهي مع البايرن يوم 30 يونيو، وبالتالي استمر مع البافاري حتى نهاية مباريات ثمن النهائي ولن يتواجد في اللقاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي.


 

وقال ساني في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس" عن خوضه آخر مباراة له مع بايرن ميونخ: "حظيت بوقت رائع هنا، كانت هناك بعض من لحظات الصعود والهبوط، ولكن الوقت انتهى الآن ولم ألحظ ذلك، أتمنى الأفضل للبايرن فهم يستحقون ذلك".

وأضاف: "أتمنى الأفضل للبايرن في تلك البطولة وفي المستقبل، نجح الفريق في بناء شيء ما جيد هذا الموسم، وآمل أن يواصلوا العمل من أجل تحقيق النجاحات في المستقبل".

واختتم ساني: "أمل أن يرتدي جمال موسيالا الرقم 10، سأكون سعيدًا بذلك، لا يزال أمامه بعض من الأمور الكبيرة للقيام بها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الأندية ليروي ساني بايرن ميونخ فلامنجو كأس العالم للأندية جالطة سراي التركي باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

الطريق إلى نهائي مونديال الأندية 2025.. 4 فرق تحجز مقاعدها في دور الثمانية.. صدام الكبار بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. ومواجهة محتملة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

صدام الكبار، موعد مباراة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ليروي ساني خارج حسابات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

شرط نادي بايرن ميونخ لتجديد عقد ساني

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صوت لصالحه أغلب الجمهوريين وانتقده إيلون ماسك.. مشروع قانون ترامب للضرائب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية