أول تعليق من ساني بعد الظهور الأخير مع بايرن ميونخ

مونديال الأندية، علق ليروي ساني على خوضه مباراته الأخيرة بقميص نادي بايرن ميونخ مساء أمس الأحد، في الفوز على فلامنجو بنتيجة (4-2) في ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وانضم ساني لصفوف جالطة سراي التركي بالفعل، لكن عقده ينتهي مع البايرن يوم 30 يونيو، وبالتالي استمر مع البافاري حتى نهاية مباريات ثمن النهائي ولن يتواجد في اللقاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي.





وقال ساني في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس" عن خوضه آخر مباراة له مع بايرن ميونخ: "حظيت بوقت رائع هنا، كانت هناك بعض من لحظات الصعود والهبوط، ولكن الوقت انتهى الآن ولم ألحظ ذلك، أتمنى الأفضل للبايرن فهم يستحقون ذلك".

وأضاف: "أتمنى الأفضل للبايرن في تلك البطولة وفي المستقبل، نجح الفريق في بناء شيء ما جيد هذا الموسم، وآمل أن يواصلوا العمل من أجل تحقيق النجاحات في المستقبل".

واختتم ساني: "أمل أن يرتدي جمال موسيالا الرقم 10، سأكون سعيدًا بذلك، لا يزال أمامه بعض من الأمور الكبيرة للقيام بها".

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