الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل منزل في إمبابة

حريق منزل، فيتو
حريق منزل، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل منزل مكون من طابقين بـمنطقة إمبابة دون وقوع أي إصابات.
 

حريق منزل بإمبابة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل منزل مكون من طابقين بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على أسباب اندلاع النيران داخل المنزل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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