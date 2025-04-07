تغيير واحد في المراكز الأولى، سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، مع حدوث تغيير واحد في المراكز العشرة الأولى.

وتقدم البريطاني جاك درابر، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف السادس، بينما تراجع النرويجي كاسبر رود، مركزا واحدا، ليتواجد في التصنيف السابع.

وتراجع البولندي هوبرت هوركاتش 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 26، كما تقدم الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو والتشيكي جاكوب مينسيك والأمريكي سيباستيان كوردا والروسي كارين خاشانوف، مركزا واحدا، ليتواجدوا في المراكز 22 إلى 25 على الترتيب.

واستفاد الإيطالي فلافيو كوبولي من تتويجه بلقب بطولة بوخارست، ليرتقي 9 مراكز، ويتواجد في التصنيف 36، بينما تراجع مواطنه ماتيو بيريتيني 7 مراكز ليتواجد في التصنيف 34.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبي التنس

1- يانيك سينر: 10330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7645 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 6720 نقطة

4- تايلور فريتز: 5290 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 4510 نقاط

6- جاك درابر: 3780 نقطة

7- كاسبر رود: 3765 نقطة

8- ستيفانوس تسيتسيباس: 3445 نقطة

9- أندري روبليف: 3440 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3335 نقطة

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