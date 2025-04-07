الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغيير واحد في المراكز الأولى، سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

سينر
سينر

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، مع حدوث تغيير واحد في المراكز العشرة الأولى.

 

وتقدم البريطاني جاك درابر، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف السادس، بينما تراجع النرويجي كاسبر رود، مركزا واحدا، ليتواجد في التصنيف السابع.

وتراجع البولندي هوبرت هوركاتش 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 26، كما تقدم الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو والتشيكي جاكوب مينسيك والأمريكي سيباستيان كوردا والروسي كارين خاشانوف، مركزا واحدا، ليتواجدوا في المراكز 22 إلى 25 على الترتيب.

واستفاد الإيطالي فلافيو كوبولي من تتويجه بلقب بطولة بوخارست، ليرتقي 9 مراكز، ويتواجد في التصنيف 36، بينما تراجع مواطنه ماتيو بيريتيني 7 مراكز ليتواجد في التصنيف 34.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبي التنس

 

1- يانيك سينر: 10330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7645 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 6720 نقطة

4- تايلور فريتز: 5290 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 4510 نقاط

6- جاك درابر: 3780 نقطة

7- كاسبر رود: 3765 نقطة

8- ستيفانوس تسيتسيباس: 3445 نقطة

9- أندري روبليف: 3440 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3335 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنس تصنيف التنس يانيك سينر الإيطالي يانيك سينر جاك درابر جاكوب مينسيك كوبولي زفيريف كارلوس ألكاراز ديوكوفيتش

مواد متعلقة

التصنيف العالمي للاعبات التنس، سابالينكا تحافظ على الصدارة وإيالا تتقدم 65 مركزا

مينسيك يقفز 30 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي التنس

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج

بـ 21 طلقة مدفعية، السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

انتهاء القمة المصرية الفرنسية وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

السيسي وماكرون يشهدان اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية