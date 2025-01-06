سينر يواصل تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين.

وارتقى الأسترالي أليكس دي مينور، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف الثامن، بينما تراجع الروسي أندري روبليف إلى المركز التاسع.

كما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش، مركزين، ليتواجد في التصنيف 18، بينما تقدم الإيطالي لورينزو موسيتي والأمريكي فرانسيس تيافو إلى المركزين 16 و17 على الترتيب.

وقفز التشيكي جيري ليهيشكا 4 مراكز، عقب تتويجه بلقب بطولة برزبين، ليتواجد في التصنيف 24.

أول 10 مراكز في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11830 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7635 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7010 نقاط

4- تايلور فريتز: 5350 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5030 نقطة

6- كاسبر رود: 4210 نقاط

7- نوفاك ديوكوفيتش: 3900 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3535 نقطة

9- أندري روبليف: 3520 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3200 نقطة

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