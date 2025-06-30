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خارج الحدود

تقارير إخبارية: برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة

برنامج ايران النووي،فيتو
برنامج ايران النووي،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، بأن مدير سي آي أيه قال لأعضاء بالكونجرس: دمرنا منشأة تحويل المعادن الوحيدة بإيران ما يعرض برنامجها النووي لانتكاسة.

وأضاف مدير سي آي أيه لأعضاء بالكونجرس: تقديرات بأن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال تحت الأنقاض بأصفهان وفوردو. 

كما أوضح أنه حتى لو ظل اليورانيوم سليما فإن فقدان منشأة تحويل المعادن حرم طهران من القدرة على بناء قنبلة.

وفي سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: “لا أعرض على إيران أي أمر ولا أجري محادثات معها”، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: إن الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وأوضح إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية: "إذا أراد الأمريكيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة".

ومن جهة أخرى، نفى الدبلوماسي الإيراني توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة محلية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل جروسي كونه "جاسوسا".

وقال: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد جروسي"، لكنه أكد أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا".

وفي السياق ذاته، أكد إيرواني أن إيران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".

وتأتي تعليقات طهران بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته الرد على أسئلة من المشرعين، حول مدى تأثر إيران بالضربات قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "تم محوه (البرنامج النووي) بشكل لم يسبق له مثيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن". 

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الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس المفاوضات مع الولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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