الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 يوليو.. انطلاق اختبارات كرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلي مجانا

اختبارات الكرة النسائية
اختبارات الكرة النسائية 2025، فيتو

الكرة النسائية، أعلن نادي البنك الأهلي عن انطلاق اختبارات قطاع كرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلى الخميس المقبل 3 يوليو؛ من أجل انتقاء أفضل اللاعبات استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.


ومن المقرر إقامة اختبارات البنك الأهلي للكرة النسائية بملعب مركز شباب زينهم.

اختبارات الكرة النسائية 

وأكد نادي البنك الأهلي إقامة الاختبارات للكرة النسائية بالمجان بدون أي رسوم.
وجاءت مواعيد الاختبارات والمواليد وفقا للجدول التالى..

 

وكان نادي البنك الأهلي أعلن في وقت سابق عن فتح باب الاختبارات "المجانية" لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين، وذلك ضمن رؤيته المستمرة لاكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى

وحدد نادي البنك الأهلي الثلاثاء 1 يوليو موعدا للاختبارات في ملعب مركز شباب زينهم، مؤكدا أن الاختبارات مجانية، ولايتم تحصيل أي مقابل مادي تحت أي ظرف وأن الهدف الرئيسي لنادي البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنيا وبدنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة النسائية كرة القدم النسائية البنك الاهلي نادي البنك الأهلي اختبارات الكرة النسائية اختبارات البنك الأهلي للكرة النسائية مركز شباب زينهم

مواد متعلقة

بالمجان، البنك الأهلي يعلن بدء اختبارات الناشئين اعتبارا من الثلاثاء أول يوليو

محمد عادل يدعم اختبارات الناشئين في مركز شباب محمد صلاح بنجريج

انطلاق اختبارات الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب بالمجان (صور)

موعد بدء اختبارات الكرة النسائية في المقاولون

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صوت لصالحه أغلب الجمهوريين وانتقده إيلون ماسك.. مشروع قانون ترامب للضرائب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية