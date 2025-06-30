3 يوليو.. انطلاق اختبارات كرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلي مجانا

الكرة النسائية، أعلن نادي البنك الأهلي عن انطلاق اختبارات قطاع كرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلى الخميس المقبل 3 يوليو؛ من أجل انتقاء أفضل اللاعبات استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.



ومن المقرر إقامة اختبارات البنك الأهلي للكرة النسائية بملعب مركز شباب زينهم.

اختبارات الكرة النسائية

وأكد نادي البنك الأهلي إقامة الاختبارات للكرة النسائية بالمجان بدون أي رسوم.

وجاءت مواعيد الاختبارات والمواليد وفقا للجدول التالى..

وكان نادي البنك الأهلي أعلن في وقت سابق عن فتح باب الاختبارات "المجانية" لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين، وذلك ضمن رؤيته المستمرة لاكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى

وحدد نادي البنك الأهلي الثلاثاء 1 يوليو موعدا للاختبارات في ملعب مركز شباب زينهم، مؤكدا أن الاختبارات مجانية، ولايتم تحصيل أي مقابل مادي تحت أي ظرف وأن الهدف الرئيسي لنادي البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنيا وبدنيا.

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