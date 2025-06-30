مالك جراج نشب به حريق بمدينة نصر: لم يتم فحص الأسلاك الكهربائية منذ استلام المكان

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أاقوال مالك جراج نشب به حريق داخل عقار سكني مكون من 12 طابقًا، بشارع محمد حسنين هيكل بمدينة نصر، دون خسائر بشرية.

وقال مالك الجراج: إن شرار نار خرج من لوحة الكهرباء دون أن يتدخل أحد فيها، وبسؤاله عن آخر مرة تم صيانة فيها الأسلاك أو مراجعتها، أجاب: لم يتم فحص الأسلاك الكهربائية منذ استلامه المكان.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل جراج عقار بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، في حين جرت عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب نشوب الحريق داخل الجراج ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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