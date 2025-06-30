التحفظ على صاحب مخزن إطارات سيارات نشب به حريق في السلام

أمرت نيابة السلام بالتحفظ على صاحب مخزن لإطارات السيارات بمدينة السلام، نشب به حريق دون وقوع أي إصابات لحين انتهاء التحقيقات والمعاينة وكشف الأسباب.

حريق مخزن إطارات السيارات بالسلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن إطارات السيارات بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن إطارات سيارات على مساحة (200) متر، بالطابق الأرضي، والمكون من طابقين.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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