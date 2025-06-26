ضبط عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة.

سرقة شركة بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات "محل عمله سابقًا" والكائنة بدائرة القسم، عن طريق "نسخة احتياطية من مفاتيح الشركة" والتي تحصل عليها خلال فترة عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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