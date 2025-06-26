الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بالقطامية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بـ منطقة القطامية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بالقطامية

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط (4 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بدائرة القسم.

وعثر بحوزتهم على (سيارة نقل "فنطاس" - سيارة بيك أب تستخدم لأغراض التأمين أثناء ارتكاب الواقعة – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف في المواد البترولية بالبيع لدى عملائهم سيئي النية" (3 عمال" بمخزن بيع مواد بترولية") تم ضبطهم، وبحوزتهم (3 سيارت نقل "فنطاس" - سيارة ملاكى "من متحصلات بيع المواد البترولية"). 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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