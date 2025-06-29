رونالدو يحافظ على صدارة هدافي كأس العالم للأندية بعد خروج ميسي وسواريز

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في الاستفادة من خروج فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان باريس سان جيرمان قد تفوق برباعية نظيفة على إنتر ميامي في دور الـ16، ليقصي الفريق الأمريكي من المنافسات، ويُنهي مغامرة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز مبكرًا.

كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي كأس العالم للأندية تاريخيا

هذا الإقصاء ساعد في الحفاظ على الرقم القياسي التاريخي الذي يملكه كريستيانو رونالدو كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل 7 أهداف في النسخ السابقة، متفوقًا على ميسي الذي أحرز 6 أهداف، وسواريز صاحب الـ5 أهداف.

وشهدت البطولة أيضًا خروج منافس آخر من قائمة كبار الهدافين، وهو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي ودّع البطولة مع فريقه بنفيكا عقب الخسارة أمام تشيلسي 4-1 في نفس الدور، رغم امتلاكه 4 أهداف في سجله التهديفي.

ويأمل رونالدو في أن يتجنب ملاحقته من قبل أسماء صاعدة في البطولة الحالية، مثل مايكل أوليسي وجمال موسيالا، ولكل منهما 3 أهداف حتى الآن بقميص بايرن ميونخ، وهو ما يهدد الرقم الذي ظل صامدًا رغم غياب "الدون" عن المشاركة في البطولة منذ أكثر من 7 سنوات.

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