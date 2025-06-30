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خارج الحدود

العثور على 381 جثة في محرقة جثث مهجورة بالمكسيك

محرقة جثث مهجورة
محرقة جثث مهجورة بالمكسيك، فيتو

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك بأن الشرطة عثرت على رفات 381 شخصا داخل محرقة جثث مهجورة.

ونقلت صحيفة "لاخورنادا" عن النيابة العامة قولها، إن محرقة جثث في مدينة خواريز بشمال المكسيك كانت تعمل مع وكالات الجنازات، لكنها قامت بعملية احتيال، حيث لم تحرق الجثث وقدمت لذوي الموتى رفات غير تابعة لأهاليهم.

وقامت الشرطة بتوقيف مالك المحرقة وأحد الموظفين، وهما سيواجهان تهما متعلقة بسوء معاملة الرفات البشرية وانتهاك القواعد الصحية والدفن غير المرخص والاحتيال.

وفي الوقت الحالي تستمر التحقيقات مع وكالات الجنازات التي تعاملت مع محرقة الجثث المذكورة.

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المكسيك جثة مدينة خواريز شمال المكسيك

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