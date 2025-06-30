استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد يوم دامٍ شهد استشهاد وإصابة العشرات، وإصدار جيش الاحتلال أوامر نزوح إجبارية لسكان مناطق واسعة شمال قطاع غزة، وشرق المدينة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 5 أشخاص استشهدوا بعد قصف طائرات تابعة للكيان الصهيوني مجموعة من المواطنين قرب غرب المدينة.

لحظة قصف طائرات الاحتلال مدرسة يافا التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة pic.twitter.com/k9S5NlYnYf June 29, 2025

وشن جيش الاحتلال غارات على مدرسة يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة، التي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين من مناطق متفرقة من المدينة وشمال القطاع.

كما قصف جيش الاحتلال مدرسة الفلاح بالقرب من مفترق عسقولة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وطلب من آلاف النازحين القاطنين في مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الحي ذاته، إخلائها تمهيدًا لقصفها.

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