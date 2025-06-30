الإثنين 30 يونيو 2025
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أخبار مصر

تصل إلى 39 بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

شبورة صباحية وارتفاع درجات الحرارة، حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا السبت، شبورة مائية كثيفة ونشاط للرياح


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  23 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة  40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  40 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 39, المحسوسة 41

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة  40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43
 

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