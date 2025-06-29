مسلسل الموجات الحارة عرض مستمر.. القاهرة تسجل 39 درجة مئوية والصعيد يصل لـ 43.. وتحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج

تستمر اليوم الأحد الموجة الحارة على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بدءا من غد الاثنين، حيث يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد أنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ" مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية"، وتصل سرعة الرياح من 60:75 كم فى الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر وذلك لمدة 48 ساعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من شبورة صباحية قد تكون كثيفة بدأت الرابعة فجرا واستمرت حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 39, المحسوسة 41

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.