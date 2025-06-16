أبو ريدة وعزام يحضران قمة الفيفا التنفيذية

عقدت اليوم بمدينة ميامى قمة الاتحاد الدولي لكرة القدم التنفيذية بحضور جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء وسكرتيرو عموم الاتحادات الأهلية في كل دول العالم ، بالإضافة إلى أساطير اللعبة في العالم، ويحضر القمة التنفيذية المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس فيفا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

تطوير كرة القدم مع التنفيذيين بالاتحادات الوطنية

تعقد القمة على مدار ثلاثة أيام بميامي على هامش بطولة العالم للأندية وتتناول محاور واستراتيجية الفيفا لتطوير كرة القدم مع التنفيذين بالاتحادات الوطنية



مؤتمر الفيفا للتطوير على هامس كأس العالم للأندية، فيتو

برنامج فيفا للأمام

وفى كلمته أكد انفانتينو على أن أولويات استراتيجية الفيفا تعمد على برنامج "فيفا للأمام" وزيادة عدد ملاعب كرة القدم وزيادة الاستثمارات ودعم الاتحادات، بالإضافة إلى سلسلة المباريات التي ينظمها الفيفا لعدد من المنتخبات في عدد من القارات فى مباريات ودية

تطوير بطولة العالم للأندية

أضاف رئيس الاتحاد الدولي أن تطوير الكرة النسائية وتطوير بطولات الشباب أهم محاور تلك الاستراتيجية، كما أكد على أهمية بطولة العالم للأندية التى ستشهد تطورًا فى نسخها التالية باعتبارها بطولة عالمية بمشاركة الأندية الأبطال بالقارات.

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