مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية

وجَّه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رسالة إنسانية مؤثرة إلى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، بالتزامن مع استمرار ماراثون الامتحانات، شدد خلالها على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية وعدم الاستسلام للضغوط أو الأفكار السلبية التي قد تنتج عن القلق والتوتر المصاحب لتلك الفترة الحساسة في حياة الطلاب.

وقال المرصد في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أبناءنا الطلاب.. حياتكم غالية، ونعلم جيدًا حجم الضغوط اللي بتمروا بيها دلوقتي. الامتحانات مرهقة، والتوتر كبير، والمستقبل أحيانًا يبدو مجهول، لكن الأكيد أن صحتكم النفسية وسلامتكم ووجودكم في الدنيا مهمين لكم ولأسرتكم ووطنكم مصر."

مرصد الأزهر يحذر من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: “حياتكم غالية”

وأضاف المرصد: "لو حاسس إنك مش قادر تستحمل، أو إن الأفكار السلبية بتسيطر على تفكيرك.. دا وقت إنك تتكلم بصراحة مع حد بتثق فيه من أهلك أو أصحابك أو أستاذك. دور حواليك هتلاقي أكتر من إيد مفتوحة ليك وقادرة تساعدك."

مرصد الأزهر: متسمحش لضغوط الامتحانات تسرق منك أهم حاجة عندك

وأكد مرصد الأزهر أن الامتحانات مجرد محطة في طريق طويل، وليست نهاية المطاف، قائلًا: "ومتسمحش لضغوط الامتحانات تسرق منك أهم حاجة عندك: حياتك. الامتحان جزء من مشوارك، ومسار التعليم مش كله قائم على الدرجات. الحياة مليانة فرص، ومستقبلك لسه بيتكتب".

وختم المرصد رسالته بتأكيد مسئولية الحفاظ على النفس، قائلًا: "عزيزي الطالب.. حياتك أمانة ومسؤولية. لا تجعل الخوف من الفشل يحجب عنك نور الأمل".

يُذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يواصل جهوده في دعم الشباب وتحصينهم نفسيًا وفكريًا ضد كل ما قد يعرضهم للضعف أو الانهيار، لا سيما خلال الفترات المفصلية في حياتهم.

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