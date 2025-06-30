الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هاني سلامة ينتهي من تصوير نصف مشاهد فيلم الحارس

هاني سلامة، فيتو
هاني سلامة، فيتو

انتهى الفنان هاني سلامة وأسرة فيلمه الجديد الحارس من تصوير نصف مشاهد العمل، الذي يتم تصويره حاليًا داخل ديكور منطقة المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وخلال أحداث العمل يخضع  هاني سلامة لجلسات طب نفسي نظرا لما يتعرض له من أزمات في حياته، ويدخل في خلافات مع زوجته.

عودة هاني سلامة إلى السينما

 

يشهد فيلم “الحارس”، عودة  هاني سلامة إلى السينما، بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كان آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.

جدير بالذكر أن فيلم الحارس من بطولة هاني سلامة وباسم مغتية ومريهان حسين ومرام على وأحمد الرافعي ومن إخراج ياسر سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني سلامه الحارس فيلم الحارس اخبار الفن

الأكثر قراءة

لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

أول صور لسقوط ونش على سيارة ملاكي بالأوتوستراد

أزمة قوية تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 بقنا

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

خدمات

المزيد

شروط بيع المستحضرات الصيدلية الخاصة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم بالصاغة

تصل إلى مليون جنيه، عقوبات صارمة لمخالفي قانون تقنين وضع اليد

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية