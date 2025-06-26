230 درجة، محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الحكومية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ 230 درجة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

الطلاب المتفوقون يختارون مدارسهم بحرية

أوضح القرار أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على 275 درجة فأكثر باختيار المدرسة الثانوية التي يرغبون في الالتحاق بها دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، كنوع من التحفيز للطلاب المتفوقين ومراعاة لتفوقهم الدراسي.

210 درجات لفصول الخدمات

كما وافق محافظ دمياط على تحديد 210 درجات كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات التابعة للثانوي العام، وذلك لتوفير فرص إضافية للالتحاق بالتعليم الثانوي لعدد أكبر من الطلاب.

تحديد التنسيق وفقًا لبيانات دقيقة

جاء ذلك خلال اجتماع حضره ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والذي أوضح أن درجات القبول تم تحديدها بناءً على الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد لنتائج الشهادة الإعدادية، والإحصاءات الواردة من مدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026.

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