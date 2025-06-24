قلق داخل منتخب مصر بسبب مستوى المدافعين وإصابة عبد المنعم قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر، كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن وجود حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بسبب ظهور المدافعين بمستوى غير جيد وارتكابهم أخطاء مع أنديتهم وظهر ذلك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وكذلك رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

متابعة تأهيل محمد عبد المنعم

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية: "سيكون هناك تواصل خاص مع المدافعين خلال الفترة المقبلة من أجل التركيز وعدم تكرار الأخطاء، كما أن حسام حسن طلب من الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي متابعة البرنامج التأهيلي لمحمد عبدالمنعم باستمرار".

وتابع المصدر: "حسام حسن يأمل في عودة محمد عبد المنعم في أسرع وقت، لكنه يخشى الاستعجال في تنفيذ البرنامج التأهيلي والمشاركة ما يهدد اللاعب قبل أمم أفريقيا ديسمبر المقبل في المغرب".

محمد عبد المنعم، فيتو

منتخب مصر يتخطى إثيوبيا وسيراليون

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة بأجندة مارس الماضي بالفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني الفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الماضي على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن يتخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة.

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