السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قياسات بدنية للاعبي منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق المعسكر

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2006، فيتو

منتخب الناشئين، خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم السبت، لقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، فى بداية الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للناشئين في قطر نوفمبر 2025.

الكاس يطلب تقريرا عن القياسات البدنية

وطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد الكاس، تقريرا كاملا عن اللاعبين فيما يخص القياسات البدنية، من أجل تجهيزهم قبل بدء الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم.

وتحدث الكاس مع اللاعبين على هامش التجمع اليوم لإجراء القياسات البدنية، عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز من أجل الاستعداد بشكل قوي لكأس العالم.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين المنتخب الوطني تحت 17 عام ا كاس العالم للناشئين أحمد الكأس قطر

مواد متعلقة

أربع معسكرات و10 وديات ضمن خطة إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر

مجلس اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر

أول تعليق من أحمد الكأس على مجموعة مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

أحمد الكأس يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة جنوب إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية