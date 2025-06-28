قياسات بدنية للاعبي منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق المعسكر

منتخب الناشئين، خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم السبت، لقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، فى بداية الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للناشئين في قطر نوفمبر 2025.

الكاس يطلب تقريرا عن القياسات البدنية

وطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد الكاس، تقريرا كاملا عن اللاعبين فيما يخص القياسات البدنية، من أجل تجهيزهم قبل بدء الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم.

وتحدث الكاس مع اللاعبين على هامش التجمع اليوم لإجراء القياسات البدنية، عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز من أجل الاستعداد بشكل قوي لكأس العالم.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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