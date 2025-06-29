حبس المتهم بقتل شقيقه بإمبابة بسبب لعبة مراهنات

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل شقيقه في إمبابة خلال مشاجرة بينهما للعب المتهم مراهنات عبر الهاتف المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شاب في إمبابة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن مرتكب الجريمة شقيق المجني عليه.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بينهما، لمعاتبة المجني عليه للمتهم، للعبه مراهنات عبر الهاتف المحمول، وخلال المشاجرة تبادلا الاعتداء، مما أسفر عن مقتل المجني عليه نتيجة إصابته باعتداء بواسطة زجاجة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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