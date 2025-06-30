كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يتقدم على فلامنجو بثلاثية في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، تقدم بايرن ميونخ الألماني على نظيره فلامينجو البرازيلي بثلاثة مقابل هدف في الشوط الأول، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح بايرن ميونخ الأهداف سريعا في الدقيقة 6 عن طريق ايجر مدافع فلامنجو بالخطأ في مرماه ثم أحرز هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 9.

وسجل جيبسون هدف فلامنجو الأول بالدقيقة 32 من تسديدة صاروخية.

💥 Brilliant from Kane!



A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/BnLraemE63 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

وعاد بايرن وسجل ثالث الأهداف عن طريق لاعب الوسط جوريسكا في الدقيقة 40 من تسديدة بعيدة المدى.

تشكيل بايرن ميونخ ضد فلامنجو

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فلامنجو



وانطلقت مباراة بايرن ميونخ أمام فلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الأحد 29 يونيو،على ملعب “هارد روك”. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية



وتنقل مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو على شبكة “DAZN”، كما تنقل مجموعة قنوات “mbc” هي بعض من مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وأنهى بايرن ميونخ مشواره في المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثاني، بعد تعرضه للخسارة في الجولة الثالثة أمام بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، خلف الفريق البرتغالي بفارق نقطة واحدة.

وكان الفريق البافاري حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية عقب فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0.

وعلى الجانب الآخر تأهل فلامينجو البرازيلي إلي ثمن نهائي مونديال الأندية بعد تصدر قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي، والتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي، ليضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونخ في ثمن النهائي.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بالميراس 1-0 بوتافوجو (انتهت)

بنفيكا 1-4 تشيلسي (انتهت)

باريس سان جيرمان 4-0 إنتر ميامي - (انتهت)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائى كأس العالم للأندية



فى ربع النهائى يلتقي بالميراس مع تشيلسي ( بعد تأهلهما من دور الـ16 علي حساب بوتافوجو وبنفيكا).

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ.

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس.

أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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