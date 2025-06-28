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رياضة

مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو تشهد حدثا مميزا في كأس العالم للأندية

بايرن وفلامنجو
بايرن وفلامنجو

تشهد مباراة بايرن ميونخ الألماني مع فلامنجو البرازيلي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحده الامريكية حدثا فريدا.

وتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي

بايرن ميونخ ضد فلامجو  

ويجمع لقاء بايرن ميونخ مع فلامنجو البرازيلي مواجهة بين اصغر مدربان في البطولة هما فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ 39 عاما و80 يوما وفليبي لويز مدرب فلامنجو 39 عاما و324 يوم.

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو 

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء         

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

 

الأحد 29 يونيو 

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء             

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

 

الإثنين 30 يونيو 

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء                   

 

الثلاثاء 1 يوليو 

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا 

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً 

 

الأربعاء 2 يوليو 

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

 

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه  الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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