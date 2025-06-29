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ثقافة وفنون

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27، إنقاذ شادي ووفاة الكرداوي

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، فيتو

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27 حول الكشف عن الجهة التي اختطفت شادي، حيث يتبين أن الخاطفين يعملون لصالح زوجته، والتي خططت لاختطافه من أجل استعادة المال الذي حصل عليه، مدعية أنه يخصها إلا أن الحقيقة تتضح لاحقًا، فالمال يخص شادي وحده، وهو لا يعلم شيئًا عن مكان ابنه الذي تدعي أنه معه، ويكتشف رمسيس اختفاء ابنه فيستغيث بحرب ويزن، وفي الأخير ينجحون في استعادة شادي سالما.

وتصر وداد على الذهاب إلى الدجال برفقة زهرة، سعيًا للتقرب من زوجها وكسب وده، وفي الوقت ذاته، تواصل بسنت ونهى علاقتهما مع الشابين، رغم تحذيرات ثريا لبسنت بعدم التورط في علاقة خاطئة بهدف نسيان ياسين.  

وتتطور الأحداث لتدخل ثريا في مشادة كلامية مع راشد، بسبب رفضه لعملها الجديد، ما يثير التوتر بينهما، كما يحاول راشد إبعاد ابن شقيقه من المصنع بإيهامه بأن هناك كثير من العقبات أمامه.

أما سعيد، فيتوجه إلى الكرداوي ويطلب منه عدم تشويه صورته كأب أمام ابنه صالح، ويدور بينهما نقاش حاد ينتهي بتهديد سعيد للكرداوي وإخباره بأن منزله سيتم إزالته في اليوم التالي.  

وفي صباح اليوم التالي، يستغيث جادو بصالح، ويذهبان معًا إلى منزل الكرداوي، ليجدا أنه قد فارق الحياة، ما يدخلهم في حالة من الحزن والصدمة الشديدة، وتُختتم الحلقة بهذه اللحظة المؤثرة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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