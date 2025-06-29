ماكرون يطالب إيران بالعودة لطاولة المفاوضات واستئناف عمل الوكالة النووية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن تفاصيل محادثة هاتفية جمعته بنظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، تناولت ملفات شائكة أبرزها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، وسبل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

دعوة صريحة لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات

وقال ماكرون في تصريح رسمي:"أكدت للرئيس بزشكيان ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة الملفين النووي والبالستي، بما يخدم الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف أن فرنسا مستعدة لدعم أي مبادرة تساهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي، شرط أن تكون مرتبطة بضمانات شفافة وإشراف دولي.

أولوية لوقف إطلاق النار الإقليمي

وطالب الرئيس الفرنسي خلال الاتصال بـاحترام وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، خصوصًا في غزة ولبنان، قائلًا: “السلام في المنطقة يبدأ بإسكات البنادق وعلى إيران أن تلعب دورًا إيجابيًا لتحقيق هذا الهدف”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الطاولة

وشدد ماكرون على أهمية استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران دون قيود، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون خطوة أساسية لاستعادة الثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

ملف المعتقلين الفرنسيين حاضر بقوة

كما أشار ماكرون إلى أنه ناقش مع بزشكيان قضية إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين في إيران، مؤكدًا أن باريس "لن تتوانى عن حماية رعاياها وحقوقهم القانونية".

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