التموين تتابع فروع "الجملة" بدمياط للتأكد من توافر السلع وضبط المنظومة

أجرت مديرية التموين بدمياط جولة ميدانية موسعة على فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن المتابعة الدورية للمنظومة التموينية والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية.

قيادات التموين وشركة الجملة في جولة تفقدية

قاد الجولة مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بدمياط، برفقة العميد مدحت العشري، العضو المنتدب بالشركة العامة لتجارة الجملة، والأستاذ محمد عبد الله، رئيس قطاع شرق الدلتا، وعيد شومان، مدير فرع الشركة بدمياط.

قيادات التموين وشركة الجملة في جولة تفقدية بدمياط

الاطمئنان على السلع والأرصدة الاستراتيجية

شملت الجولة تفقد مخازن الشركة وفروعها للاطمئنان على توافر السلع التموينية بالكميات والجودة المناسبة، ومراجعة الأرصدة الاستراتيجية من السكر والزيت وباقي السلع الأساسية. كما تم التأكد من انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين عبر البطاقات، والتزام البدالين باستلام الحصص المقررة.

شدد وكيل وزارة التموين خلال جولته على أمناء الفروع بضرورة توافر كافة السلع التموينية والاحتياطي الاستراتيجي بشكل دائم، مع التأكيد على الالتزام بمعايير التخزين والتوزيع لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

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