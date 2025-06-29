الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التموين تتابع فروع "الجملة" بدمياط للتأكد من توافر السلع وضبط المنظومة

قيادات التموين وشركة
قيادات التموين وشركة الجملة بدمياط في جولة تفقدية

أجرت مديرية التموين بدمياط جولة ميدانية موسعة على فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن المتابعة الدورية للمنظومة التموينية والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية.

قيادات التموين وشركة الجملة في جولة تفقدية

قاد الجولة مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بدمياط، برفقة العميد مدحت العشري، العضو المنتدب بالشركة العامة لتجارة الجملة، والأستاذ محمد عبد الله، رئيس قطاع شرق الدلتا، وعيد شومان، مدير فرع الشركة بدمياط.

قيادات التموين وشركة الجملة في جولة تفقدية بدمياط 
قيادات التموين وشركة الجملة في جولة تفقدية بدمياط 

الاطمئنان على السلع والأرصدة الاستراتيجية

شملت الجولة تفقد مخازن الشركة وفروعها للاطمئنان على توافر السلع التموينية بالكميات والجودة المناسبة، ومراجعة الأرصدة الاستراتيجية من السكر والزيت وباقي السلع الأساسية. كما تم التأكد من انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين عبر البطاقات، والتزام البدالين باستلام الحصص المقررة.

شدد وكيل وزارة التموين خلال جولته على أمناء الفروع بضرورة توافر كافة السلع التموينية والاحتياطي الاستراتيجي بشكل دائم، مع التأكيد على الالتزام بمعايير التخزين والتوزيع لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصدة الاستراتيجية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السلع التموينية الشركة العامة لتجارة الجملة المتابعة الدورية المقررات التموينية صرف المقررات التموينية منظومة التموين وكيل وزارة التموين بدمياط محافظ دمياط

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

مفاجأة في تعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ 8 سنوات

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية