إعدام 91 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة موسعة في كفر سعد بدمياط

شنت مباحث التموين بدمياط حملة مكثفة علي الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة بمراكز دمياط تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمنظومة التموينية بالمراكز والمدن وذلك بناء على توجيهات محافظ دمياط.

إعدام 91 كجم لحوم وكبدة فاسدة في كفر سعد ضمن حملة موسعة لسلامة الغذاء

تعاون مشترك بين الجهات المعنية



نفذت الحملة بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وبمتابعة ميدانية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ضبط وإعدام لحوم وكبدة منتهية الصلاحية



أسفرت الحملة عن ضبط 91 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام الكميات المضبوطة في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية



تؤكد محافظة دمياط على استمرار تلك الحملات الرقابية بمختلف المناطق، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين.

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