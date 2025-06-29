مندوب إيران بالأمم المتحدة: تخصيب اليورانيوم لن يتوقف والملف النووي خط أحمر

أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، في تصريحات حصرية لشبكة CBS الأمريكية، أن بلاده لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف، مشددًا على أن هذا الملف "مسألة سيادة وطنية وحق غير قابل للتفاوض".

إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي

وقال المندوب الإيراني إن "الولايات المتحدة والدول الغربية يجب أن تدرك أن سياسة الضغوط القصوى فشلت"، مضيفًا أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي، على حد تعبيره.

رسالة تحدٍ واضحة من إيران لواشنطن

جاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن،وتهديدات متبادلة بشأن الخيارات العسكرية والردع.

طهران: الملف النووي خط أحمر

وأوضح المندوب الإيراني أن برنامج التخصيب "جزء أساسي من استراتيجية إيران العلمية والدفاعية"، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بأي قيود جديدة خارج إطار القانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رسالة إلى مجلس الأمن

وطالب المندوب الإيراني المجتمع الدولي بـ"التحلي بالمسؤولية والضغط على الأطراف التي تعرقل سبل الحل السلمي"، محذرًا من أن أي تصعيد جديد سيواجه برد حاسم من إيران.

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