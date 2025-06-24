الديوان الأميري القطري يكشف تفاصيل رسالة الرئيس الإيراني لتميم بعد قصف العديد

كشف الديوان الأميري القطري، عن استياء أمير دولة قطر تميم بن حمد من الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، معتبرا أن القصف الإيراني انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاك يتنافى تماما مع حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين البلدين.



تعليق أمير قطر على الهجوم الإيراني

وشدد أمير قطر على أن الدوحة كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران، داعيا إلي ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة الجادة إلي طاولة المفاوضات والحوار، سعيا لتجاوز الأزمة والحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة.



العلاقات الإيرانية- القطرية

ولفت الديوان الأميري القطري، إلى أن الرئيس الإيراني أكد لأمير قطر أن الدوحة تظل دولة جوار مسلمة وشقيقه

اعتذار الرئيس الإيراني لأمير قطر

وأشار إلي أن الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لأمير قطر عما تسبب به الهجوم على قاعدة العديد من أضرار، مؤكدًا أن دولة قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين من الهجوم

وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلي أن تكون العلاقات مع قطر مبنية على احترام السيادة.

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