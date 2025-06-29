كامل الوزير: غلق الفتحات العشوائية وزيادة "النيوجرسي" لحماية مستخدمي الطريق الإقليمي

أجرى المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم جولة تفقدية في مواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي، رافقه خلالها اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية اللواء عمرو البيلي واللواء أمجد أنور مدير عام الإدارة العامة للمرور وبحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وتابع الوزير أعمال صيانة الطريق في المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بطول 152 كم في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع محور الضبعة ومتابعة توفر عوامل السلامة والأمان بالطريق مشيرا إلى أنه سيتم تطوير باقي قطاعات الطريق تباعا عقب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.

وتابع الوزير تحويل طريق الخدمة من الرصف الاسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطع الطريق مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة بإجمالي أطوال 152 كم لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق.



وكلف خلال جولته التفقدية اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الاقليمي بكافة مراحله بطول 400 كم الى جانب عمله الحالي في تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكباري ومنها مشروع استكمال مراحل تطوير الطريق الدائري حول القاهره الكبرى.



كما وجه الوزير قيادات هيئه الطرق والكباري باعداد خطه زمنيه مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفة على أن تكون أولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى، مضيفا أنه يتم تنفيذ الطريق الخراساني في عدد من القطاعات بسبب أن هذا الطريق منشأ على أرض زراعية، وحيث حدثت تشوهات في سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة وحيث تساهم هذه الطرق الخرسانية في تحمل الحمولات المختلفة حتى لا يؤثر منعها بالسلب على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة؛ ويتسبب في ارتفاع أسعار النولون وارتفاع اسعار المنتجات وخاصة مع عدم وجود البيتومين بشكل كافي وارتفاع أسعاره عالميا لافتا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بدراسة تدبير 1000 شاحنة "تريلا " مصرية الصنع تحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير للداخل والخارج.

كامل الوزير يكلف بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق الإقليمي وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها وأماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسي

كما وجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها وأماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق الفتحات التي تؤدي إلى الخروج او الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة واماكن العمل وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق أو كافة طرق الجمهورية سواء في أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والالتزام بقواعد المرور بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية، وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

وزارة الداخلية تضاعف عدد الرادارات على الطريق الدائري الإقليمي

هذا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة حيث تم ضبط 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرا وحتى 3 عصرا مما أدى انتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.

كما توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجههم إلى عملهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل





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