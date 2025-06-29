الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصادر حكومية تابعة للاحتلال: حماس لم تُهزم بعد وأهداف الحرب لم تتحقق

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة تأكيدها أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها، وأن أهداف الحرب المعلنة لم تتحقق حتى الآن، وذلك في نفي واضح للتقارير التي تتحدث عن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في غزة.

 

وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، والمخصص لمناقشة تطورات الوضع الميداني والخطوات القادمة في الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.

 

الحكومة الإسرائيلية: لا انتصار حتى الآن في غزة

قالت المصادر إن الحديث عن تحقيق النصر هو "سابق لأوانه"، مؤكدة أن الجيش لم يكمل بعد خطته العملياتية في قطاع غزة، وأن هناك مناطق لا تزال تشهد نشاطًا للمقاومة الفلسطينية.

 

نفي رسمي للتقارير العسكرية

ونفت الجهات الحكومية أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أتم مهمته أو أنه "حطم بنية حماس بالكامل"، مضيفة أن التنظيم لا يزال يحتفظ بهياكل قيادية وعناصر قتالية في بعض مناطق القطاع، وخاصة في الوسط والجنوب.

 

اجتماع حاسم للكابينت

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر جلسة طارئة مساء اليوم، وسط ضغوط من اليمين المتطرف لإنهاء الحرب بنصر واضح، بينما يدعو مسؤولون آخرون إلى مراجعة الأهداف وإعادة تقييم الاستراتيجية في ظل صمود المقاومة.

 

رسالة سياسية وإعلامية مزدوجة

يرى مراقبون أن هذه التسريبات تهدف إلى ضبط توقعات الشارع الإسرائيلي، والتأكيد على أن المعركة لا تزال مستمرة، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة والجيش.

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