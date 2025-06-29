مصادر حكومية تابعة للاحتلال: حماس لم تُهزم بعد وأهداف الحرب لم تتحقق

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة تأكيدها أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها، وأن أهداف الحرب المعلنة لم تتحقق حتى الآن، وذلك في نفي واضح للتقارير التي تتحدث عن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في غزة.

وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، والمخصص لمناقشة تطورات الوضع الميداني والخطوات القادمة في الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.

الحكومة الإسرائيلية: لا انتصار حتى الآن في غزة

قالت المصادر إن الحديث عن تحقيق النصر هو "سابق لأوانه"، مؤكدة أن الجيش لم يكمل بعد خطته العملياتية في قطاع غزة، وأن هناك مناطق لا تزال تشهد نشاطًا للمقاومة الفلسطينية.

نفي رسمي للتقارير العسكرية

ونفت الجهات الحكومية أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أتم مهمته أو أنه "حطم بنية حماس بالكامل"، مضيفة أن التنظيم لا يزال يحتفظ بهياكل قيادية وعناصر قتالية في بعض مناطق القطاع، وخاصة في الوسط والجنوب.

اجتماع حاسم للكابينت

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر جلسة طارئة مساء اليوم، وسط ضغوط من اليمين المتطرف لإنهاء الحرب بنصر واضح، بينما يدعو مسؤولون آخرون إلى مراجعة الأهداف وإعادة تقييم الاستراتيجية في ظل صمود المقاومة.

رسالة سياسية وإعلامية مزدوجة

يرى مراقبون أن هذه التسريبات تهدف إلى ضبط توقعات الشارع الإسرائيلي، والتأكيد على أن المعركة لا تزال مستمرة، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة والجيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.