الاحتلال ينفذ أحزمة نارية تستهدف منازل المدنيين في حي التفاح شرق غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، هجومًا عنيفًا بالأحزمة النارية استهدف عددًا من منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار مادية جسيمة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.

قصف إسرائيلي مكثف وعشوائي في غزة

وقال شهود عيان إن القصف كان مكثفًا وعشوائيًا، واستُخدمت فيه قذائف حارقة أحدثت دمارًا كبيرًا في الأبنية السكنية.

سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين



وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تصعيدها العسكري العنيف ضد قطاع غزة، من خلال تنفيذ قصف مركز بأحزمة نارية طال مناطق سكنية مكتظة في حي التفاح شرق المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، وفق إفادات أولية من مصادر طبية.

وبحسب شهود عيان، فقد شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متتالية على محيط منازل المدنيين، مستخدمة قذائف شديدة الانفجار وأسلحة حارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة وانتشار الدخان الكثيف، وسط حالة من الذعر بين السكان.

وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تواجه صعوبات كبيرة في إخماد النيران بسبب شدة القصف وضيق الشوارع، فيما أطلقت نداءات استغاثة عاجلة للمساعدة في إخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعجز عن الوصول إلى بعض المناطق في الحي المستهدف بسبب استمرار القصف وخطورة الوضع الميداني، داعيًا إلى تدخل دولي فوري لحماية المدنيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المواجهات في مناطق متفرقة من القطاع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ظل استهداف ممنهج للبنية التحتية والمناطق السكنية.



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