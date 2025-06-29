قيادي بحركة حماس: خيارنا المقاومة.. والقصف والدمار لن ينال من عزيمتنا

أكد القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، في تصريحات إعلامية، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته رغم كل ما يواجهه من عدوان وحصار.

المرداوي يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة

وأضاف المرداوي، أن الشعب الفلسطيني "لم ولن يتراجع عن حقوقه المشروعة، وأنه ماضٍ في طريق التحرر بكل الوسائل الممكنة".

وقال القيادي فى حركة حماس، إن القصف والدمار لن ينالا من عزيمة الفلسطينيين، وإن خيار المقاومة هو خيار الشعب بأكمله.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيتحمل تبعات جرائمه، وأن الرد قادم في الزمان والمكان المناسبين.

مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية تقف صفًا واحدًا في وجه العدوان، والمقاومة لم تفقد فعاليتها رغم الضربات.

رسالة قيادي فى حماس للمجتمع الدولي

ودعا محمود المرداوي، العالم إلى تحمل مسؤولياته والوقوف أمام جرائم الاحتلال، بدلًا من الاكتفاء بـ"بيانات القلق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر فى وقت سابق من صباح الأحد، تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة، دعاهم إلى إخلائها والتوجه جنوبا إلى منطقة المواصي.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، اخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي".





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