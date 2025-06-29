الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال زاعمًا: لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت مزاعم عن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة وضواحيها. 

وفي السياق ذاته استشهد 20 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

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