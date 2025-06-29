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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة مناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة بالبرلمان

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

شاركت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.

 

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ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين.

مراعاة مطالب النواب فى اللائحة التنفيذية 

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر  لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب  النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون.

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إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة الخاصة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشئون النيابية والقانونية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

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