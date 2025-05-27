منال عوض تتابع مع قيادات التنمية المحلية نتائج المرور الميداني على 6 مراكز تكنولوجية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

نتائج مرور قطاع التفتيش والرقابة

وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوى 3 محافظات، هي: القاهرة (حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ) الجيزة (حي الهرم) والقليوبية (مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدى كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية (الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها)، ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم على خدماتهم المختلفة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية، ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين.

تفعيل دور لجان المتابعة على المراكز التكنولوجية

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة على المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين، بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبونها.

كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمية للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي على مستوى جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات.

المتابعة على المراكز التي تم المرور عليها

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، وكذا المتابعة على المراكز التي تم المرور عليها بعد ٣ أسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين.

كما أكدت د. منال عوض بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها، وفقًا للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها.

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