منال عوض: تقديم كل الدعم للمحافظات لتنمية الاقتصاد المحلي

زار وفد "مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية محافظة الأقصر، لمتابعة تنفيذ أنشطة ومكونات المشروع، الذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن متابعة تنفيذ برامج التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات.

حيث استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الوفد برئاسة الدكتور محمد فتحي، مدير المشروع، وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من بينهم الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية، وياسمين عصفور من فريق العمل، إلى جانب توماس فينديا، مدير البرامج وممثل الاتحاد الأوروبي، ود. شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، وعدد من مسؤولي المشروع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع منذ انطلاق المشروع في يونيو 2022 وحتي الآن في مجالات دعم اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على جهود إعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 ومناقشة خطوات إعداد "رؤية الأقصر 2040"، وعرض الخطة الاستراتيجية للمحافظة، والخطة متوسطة الأجل، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج وأهداف استراتيجية، إلى جانب بحث جهود تنمية الموارد الذاتية، ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة.

وشملت المناقشات أيضًا خطة عمل مشروع الدعم الفنى فى ملف تطوير وتنمية السياحة الريفية فى الأقصر، والتي تعد من الأدوات المهمة لتنويع مصادر الدخل ودعم النمو الإقتصادى المحلى بالمحافظة والحد من الهجرة الداخلية والخارجية من خلال توفير فرص معيشية وإقتصادية مباشرة وغير مباشرة فى المناطق الريفية، حيث تم الانتهاء من رصد وتحليل الوضع الراهن في القرى المستهدفة، وجارٍ اعتماد سيناريوهات التدخل وخطط وبرامج التسويق والترويج السياحى والبرامج التدريبية لتعزيز استعداد القرى المختارة للاستفادة بأنشطة السياحة الريفية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرًة إلى أن مشروع الدعم الفني يمثل أحد الأدوات المهمة في تحقيق رؤية الوزارة نحو تطوير منظومة العمل المحلي، وتمكين المحافظات من التخطيط والتنفيذ والمتابعة بفعالية، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة الأقصر تعد من المحافظات ذات الأولوية في خطط التنمية الشاملة، نظرًا لما تتمتع به من مقومات ثقافية وسياحية فريدة، وما تبذله من جهود ملحوظة في تنمية الموارد الذاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين المحافظة وفريق عمل المشروع في تحقيق توجيهات وأهداف الوزارة علي أرض الواقع.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خلال اللقاء، تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية.

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