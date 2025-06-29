القبض على سائق متهم بدهس 3 أشخاص في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات حادث تصادم مروع وقع في مدينة نصر، بعدما فر المتهم من موقع الحادث تاركًا سيارته، وهو الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

سائق دهس 3 أشخاص في مدينة نصر



كان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغًا في التاسع عشر من الشهر الجاري، بوقوع حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفيات وإصابات.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن سيارة اصطدمت بثلاثة أشخاص أثناء عبورهم الطريق، وهم رجل وابنته وحفيدته، مما أدى إلى وفاتهم جميعًا.

وعقب الحادث، تم التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، فيما لاذ قائدها بالفرار. وبعد جهود مكثفة في التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله سجل جنائي.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم في مكان اختبائه بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الحادث وبرر هروبه من موقع الواقعة بخوفه من المساءلة القانونية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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