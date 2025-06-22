الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

انطلاق دورات أساسيات الرسم والتلوين للأطفال بمكتبة دمنهور (صور)

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بدمنهور

استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، الأطفال من أبناء محافظة البحيرة وذلك للمشاركة في انشطة  الرسم لاكتشاف المواهب وتنميتها إبداعيا ضمن  البرنامج التثقيفي الترفيهي التعليمي للأطفال تحت عنوان " أجمل إجازة في أجمل مكتبة" وذلك خلال قضائهم إجازة آخر العام الدراسي بالمشاركة في برنامج يوفر بيئة تعليمية ممتعة للأطفال في إجازة الصيف تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

 

أساسيات الرسم والتلوين باستخدام ألوان الخشب


حيث يتعلم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين باستخدام ألوان الخشب ورسم الشخصيات الكرتونية حيث قام الأطفال برسم شخصية "مانيز" بهدف تنمية قدرات الطفل الإبداعية والفنية وذلك خلال أعمارهم من ٥ اعوام إلى ١٠ أعوام، وفي السياق ذاته تقدم المكتبة كورسات للرسم بمبني الأنشطة بالمكتبة بأكثر احترافية للأطفال من سن ٦ أعوام إلى ٩ أعوام، ليتعلم المتدربين من الأطفال أساسيات الرسم والتلوين بطريقة أكثر احترافية برسومات أشكال ذات طابع الضوء والظل  .

تُقام الأنشطة والورش من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع

جدير بالذكر، أن البرنامج الصيفي" أجمل إجازة في أجمل مكتبة " يستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات فأكثر، حيث تُقام الأنشطة والورش من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، ويتضمن اليوم الواحد ما لا يقل عن 3 ورش متنوعة، كما يحصل الأطفال في نهاية اليوم علي هدايا تذكارية من إنتاج الأطفال أنفسهم خلال ورش الأشغال الفنية.

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بدمنهور مصر مكتبة مكتبة مصر العامة بدمنهور البحيرة الرسم

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