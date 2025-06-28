السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

بداية لموسم زراعته، تلويح الأرض وتجهيزها لزراعة شتلات الأرز بالبحيرة (صور)

موسم زراعة محصول
موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو

يبدأ فلاحو البحيرة بتجهيز الأراضي لزراعة محصول الأرز، وهو محصول مهم بالنسبة للفلاح المصري والبحراوي، والتي تحتاج إلى اهتمام كبير لأنه محصول استراتيجي، وينتظره الفلاحون من العام للآخر.

بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو

خطوات تجهيز الأراضي الزراعية بالبحيرة لزراعة الأرز 

واشار احد المزارعين، محمد عبيد، بأن تجهيز الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة  يبدأ خلال الأيام الجارية مع بداية فصل الصيف بتجهيز المشتل، والذي ياخذ من 25 يوما إلى شهر كامل حتى ينمو ويضم الشتلات الزراعية لمحصول الأرز، والذي تختلف أنواعه حسب نوع التقاوي المستخدمة والمزروع مثل أرز سوبر 300 وأرز 108 وارز 77 و104 وغيرها.

وأضاف أيضا أنه بعد اكتمال نمو شتلات الأرز يقوم بالعمل على تلويح الأرض الزراعية المغمورة بالمياه حتى يتم تسويتها قبل توزيع الشتلات، ومن بعدها يقوم العمال بتوزيع الشتلات في الأرض تبعد عن بعضها مسافة قليلة يتم تحديدها وفقا لغزارة او ندرة تلك التقاوي او الشتلات.

بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو
بدء موسم زراعة محصول الارز بالبحيرة، فيتو

ومن بعدها تبدأ مرحلة توزيع أعواد الأرز من الشتلات وغرزها بالأرض  ليبدأ محصول الأرز في النمو حتى تصل عملية حصاده بعد ثلاثة أشهر من الآن، مشيرة ان محصول الأرز من المحاصيل التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، لذلك يتوجب ريه عدة مرات على الأقل مرة أسبوعيًا مع الاستمرار في رش وإضافة المواد الكيماوية  للمساعدة في اكتمال نموه بشكل صحيح.

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