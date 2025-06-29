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المشدد 6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه 50 ألف جنيه بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كوكتيل من المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتسببه في وفاة شخص بالخطأ أثناء قيادته سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة الـقليوبية.

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المشدد  6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تعود أحداث القضية ليوم 2024/12/29 بدائرة ثان العبور بمحافظة الـقليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "سيد ز م ع" 28 سنة مدير مطعم، في الجناية رقم 6139 لسنة 2024 ثان العبور والمقيدة برقم 4723 لسنة 2054 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جواهر مخدرة ( ترامادول - حشيش - مورفين ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أنه تسبب خطأ في موت المجني عليه "حازم خليفة ثابت" - وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد "سيارة " تحت تأثير مخدر وصدم المجني عليه سالف الذكر، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قاد  السيارة - تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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