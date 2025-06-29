انطلاق مبادرة "أنا أيضا مسئول" بجامعة دمنهور بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

انطلقت فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" بجامعة دمنهور بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على دعم وتمكين الطلاب، لصقل مهاراتهم القيادية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة نحو تعزيز الوعي المجتمعي.





فعاليات مبادرة أنا أيضا مسئول بجامعة دمنهور، فيتو

رئيس جامعة دمنهور يثمن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وإيمانها بدور الشباب الحيوي في بناء مستقبل





من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور على أهمية المبادرة مثمنا دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإيمانها بدور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مصر، وضرورة دعم وتمكين الشباب ليكونوا قادة مؤثرين، يتمتعون بمهارات التفكير النقدي، والقدرة على اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية المجتمعية.





نائب رئيس جامعة دمنهور تؤكد حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ الوعي المجتمعي





هذا وقد أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة دمنهور على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ الوعي المجتمعي والثقافي، لافتة إلى أن مبادرة "أنا أيضًا مسئول" تهدف إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية في مختلف جوانب الحياة لدى طلاب الجامعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تدريب 100 طالب وطالبة بالجامعة.





فعاليات مبادرة أنا ايضا مسئول بجامعة دمنهور، فيتو

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن المبادرة تضمنت عدة محاور منها تعزيز الوعي المجتمعي وتوعية الطلاب بأهمية المسؤولية في حياتهم الشخصية والاجتماعية والبيئية، تنمية المهارات الشخصية والقيادية وقدرتهم على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تمكين الشباب وإعداد جيل قادر على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعه، فضلا عن المسؤولية البيئية والمناخية، مما يعكس اهتمامها بقضايا الاستدامة وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية.

جدير بالذكر أن المبادرة من خلال تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية تُنفَّذ على مدار 5 أيام لكل مجموعة. وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة؛ بما يعزز مهارات التفكير، ويعمّق وعي المشاركين بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.

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